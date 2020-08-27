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В мире

05:02

Россиянка в шортах провела два дня в ледяной расщелине в Альпах

происшествия за рубежом туризм

Фото: facebook.com/airzermatt.ch

Швейцарские спасатели вызволили россиянку из расщелины на альпийском леднике Гренц, где женщина провела двое суток.

Несмотря на предупреждения, она отправилась на ледник в одиночку. Причем женщина была в шортах и без необходимого снаряжения.

В результате во время прогулки она провалилась в узкую ледяную расщелину глубиной 10-15 метров.

Как говорится в Facebook горно-спасательной службы Air Zermatt, крики о помощи услышали случайно проходившие мимо альпинисты.

Пострадавшей диагностировали "легкое переохлаждение". Она приехала в Швейцарию как туристка, но постоянно проживает в Германии.

Ранее сообщалось, что 18-летний турист из России погиб после неудачного прыжка со скалы на побережье турецкой Антальи.

Молодой человек убедил друзей в том, что он не боится прыгнуть в воду с высоты 40 метров. Однако от удара о воду он потерял сознание.

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