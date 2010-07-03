В Барселоне похитили и изнасиловали гражданку России

Двух граждан Румынии задержали в Испании по подозрению в похищении и изнасиловании российской туристки, сообщает издание El Periodico.
Инцидент произошел в Барселоне. Прохожие обратились в полицию после того, как встретили молодую девушку с ранами на теле, которая просила помощи. Туристка рассказала, что заснула на скамейке на автовокзале, а проснулась на пустыре от ударов незнакомых мужчин. Они удерживали ее в плену более двух суток, после чего ей удалось убежать.
Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать двух подозреваемых. Полиция предполагает, что в похищении приняла участие также гражданка Испании. Поиски еще двоих подозреваемых продолжаются.
СМИ также сообщают, что до нападения пострадавшая жила в Бенидорме со своей матерью. Она обратилась в российское генконсульство с просьбой выдать документы для возвращение на родину в связи с потерей загранпаспорта.
Ранее сообщалось, что в Москве задержан уроженец Узбекистана при попытке продать 16-летнюю девушку в рабство. Злоумышленник для организации сделки выбрал один из столичных ресторанов. В заведении сотрудник передал подозреваемому 500 тысяч рублей, из которых большая часть была поддельная. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Торговля людьми".
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.