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20 июля, 23:28

В Барселоне похитили и изнасиловали гражданку России

происшествия

20 июля, 23:28

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Фото: ТАСС/EPA\TASS\QUIQUE GARCIA

Двух граждан Румынии задержали в Испании по подозрению в похищении и изнасиловании российской туристки, сообщает издание El Periodico.

Инцидент произошел в Барселоне. Прохожие обратились в полицию после того, как встретили молодую девушку с ранами на теле, которая просила помощи. Туристка рассказала, что заснула на скамейке на автовокзале, а проснулась на пустыре от ударов незнакомых мужчин. Они удерживали ее в плену более двух суток, после чего ей удалось убежать.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать двух подозреваемых. Полиция предполагает, что в похищении приняла участие также гражданка Испании. Поиски еще двоих подозреваемых продолжаются.

СМИ также сообщают, что до нападения пострадавшая жила в Бенидорме со своей матерью. Она обратилась в российское генконсульство с просьбой выдать документы для возвращение на родину в связи с потерей загранпаспорта.

Ранее сообщалось, что в Москве задержан уроженец Узбекистана при попытке продать 16-летнюю девушку в рабство. Злоумышленник для организации сделки выбрал один из столичных ресторанов. В заведении сотрудник передал подозреваемому 500 тысяч рублей, из которых большая часть была поддельная. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Торговля людьми".

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происшествия

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