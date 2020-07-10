Россиянин погиб в Турции после неудачного прыжка со скалы

18-летний турист из России погиб после неудачного прыжка со скалы на побережье турецкой Антальи. Инцидент произошел 9 июля, сообщают "Дни.ру".

Как уточняется, молодой человек убедил друзей в том, что он не боится прыгнуть в воду с высоты 40 метров. Однако от удара о воду он потерял сознание.

Свидетелем произошедшего стал местный житель, который вытащил пострадавшего из воды и попытался оказать ему первую помощь. Молодого человека забрали спасатели, однако он скончался.

В прошлом году российский турист умер на испанском острове Мальорке, упав с четвертого этажа отеля. Инцидент произошел в Санта-Маргарите. 68-летний мужчина упал с террасы своего номера.

