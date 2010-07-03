Россиянка пострадала в ДТП на Пхукете

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Россиянка попала в ДТП на автотрассе острова Пхукет в Таиланде. Об этом сообщает интернет-версия газеты Phuket News.

Как отмечает издание, 35-летняя россиянка ехала на мотоцикле по подземному тоннелю, что запрещено местными правилами дорожного движения, и врезалась в разделительное ограждение полос движения. У девушки диагностировали травму головы и переломы разной степени тяжести.

Врачи оценивают состояние девушки как тяжелое, но не критическое. Сотрудники полиции ждут, когда пострадавшая придет в себя, чтобы узнать подробности инцидента. Параллельно они собираются изучить кадры с камер видеонаблюдения.

Девушке могут предъявить обвинение в неосторожном вождении транспортного средства, а также в нанесении ущерба государственной собственности.

21 сентября автобус с российскими туристами перевернулся в турецкой Анталье. В ДТП пострадали 22 российских туриста. Все туристы находились на отдыхе в курортной зоне Кемера.

