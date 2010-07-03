Российский турист погиб в Таиланде

Фото: TASS/JTB Photo

Гражданин России погиб во время отдыха на таиландском острове Пхукет, передает News.ru.

Как сообщила газета The Phuket News, 60-летнего мужчину унесло волной от берега во время купания.

Спасатели извлекли туриста из воды, когда он уже был без сознания. Позднее медики констатировали его смерть.

Ранее стало известно, что 72-летний турист из России утонул в районе города Поморие на южном Черноморье Болгарии.