Россиянин умер на Мальорке в результате падения с террасы отеля

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Российский турист умер на испанском острове Мальорка, упав с четвертого этажа отеля, сообщает газета ABC.

Инцидент произошел в Санта-Маргарите примерно в 06:30 по местному времени. 68-летний мужчина упал с террасы своего номера.

Генконсульство России в Барселоне запросило у компетентных органов информацию о произошедшем. Также подключен офис Почетного консула на Балеарских островах.

Ранее гражданин России погиб во время отдыха на таиландском острове Пхукет. 60-летнего мужчину во время купания унесло волной от берега.