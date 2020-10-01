Два альпиниста из Мытищ заблудились на Эльбрусе

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Два альпиниста из Мытищ заблудились на горе Эльбрус. Об этом информирует сайт главка МЧС по Кабардино-Балкарии.

Известно, что сигнал о помощи от альпинистов поступил в ведомство в 22:25 по московскому времени. Сообщалось, что группа заблудилась на высоте 4,8 тысячи метров.

"На горе Эльбрус незарегистрированная группа из двух альпинистов из Мытищ заблудилась и попросила о помощи", – подтвердили в МЧС.

На поиски альпинистов был направлен отряд из 4-х спасателей и 2-х единиц техники. Дальнейшая информация уточняется.

В МЧС напомнили, что горы являются местом повышенной опасности для жизни и здоровья. Там попросили сохранять предельную внимательность на туристических маршрутах.

Ранее группа туристов с восемью детьми пропала в горах в Сочи. На поиски были направлены 64 человека и 12 единиц техники.

Спустя стуки после пропажи группа вышла на связь. Позднее заблудившихся нашли и эвакуировали.