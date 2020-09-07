Пропавшая в горах Сочи группа из 11 горнолыжников эвакуирована

Потерявшиеся в сочинских горах дети вышли на связь

Группу из 11 человек, заблудившуюся в горах Сочи, нашли и эвакуировали, сообщает ТАСС.

Туристов передали медикам. Их состояние удовлетворительное. Поисково-спасательные работы завершены.

Спасатели вывезли их со склона горы Ачишхо бортом вертолета Ми-8. С использованием бортовой лебедки и спасательной косынки их подняли на борт воздушного судна и направили в Красную Поляну.

Восемь детей от 9 до 16 лет и трое взрослых вышли на связь спустя сутки после пропажи.

Как рассказал один из пропавших, они группой пошли в поход, но перепутали тропинки и заблудились. Еды у них не было – питались туристы ягодами ежевики с кустов, которые иногда попадались им на пути. Палаток у них с собой также не было, пересказывают слова парня телеграм-каналы.

Утром 6 сентября они ушли из поселка Эсто-Садок в горно-лесной массив на южном склоне "Розы Хутор", но не вернулись обратно. Выяснилось, что дети являются воспитанниками спортивной школы из Твери, которые направились в горную местность для тренировки.

Группу разыскивали 64 человека и 12 единиц техники. Службы МЧС на квадроциклах обследовали берег озера и маршруты склона. К поискам также были привлечены конно-кинологический расчет и вертолет Ми-8.