Пропавшая в горах Сочи группа туристов вышла на связь

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Группа туристов из 11 человек, пропавшая в горах Сочи, вышла на связь, передает ТАСС.

О том, что восемь детей от 9 до 16 лет и трое взрослых нашлись, сообщили в прокуратуре Краснодарского края. Уточняется, что все 11 человек живы.

Туристическая группа вышла утром 6 сентября из поселка Эсто-Садок в горно-лесной массив на южном склоне "Розы Хутор". В течение суток она не выходила на связь.

Пропавших разыскивали 64 человека и 12 единиц техники. Службы МЧС на квадроциклах обследовали берег озера и маршруты склона. К поискам также были привлечены конно-кинологический расчет и вертолет Ми-8.

