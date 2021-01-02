Студента МИРЭА убили в Зеленограде

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Студента Московского института радиотехники, электроники и автоматики (МИРЭА) – Российский технологический университет (РТУ) убили в Зеленограде.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, инцидент произошел 30 декабря. В полицию поступило сообщение о ножевом ранении у корпуса жилого дома.

Прибыв на место, сотрудники обнаружили 20-летнего молодого человека без сознания, позже он умер в реанимации. С помощью камер видеонаблюдения полицейские установили и задержали мужчину, подозреваемого в совершении преступления.

Выяснилось, что он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошел к незнакомому ему парню и на почве внезапно возникшей неприязни ударил его ножом. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Постоялец гостиницы в центре Москвы ранее получил ножевое ранение в ходе конфликта с охранником.