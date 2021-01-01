Охранник ранил постояльца гостиницы в центре Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Постоялец гостиницы в центре Москвы получил ранение в ходе конфликта с охранником.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, инцидент произошел на улице 10 лет Октября, дом 11.

Отмечается, что мужчина нанес потерпевшему ранение скуловой области. В результате охранник был госпитализирован.

Причины и обстоятельства конфликта, а также тяжесть вреда здоровью пострадавшего устанавливаются.

Неизвестный ранее не менее двух раз выстрелил в девушку 1990 года рождения у жилого дома на юге столицы.