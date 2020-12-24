СК подтвердил смерть девушки, в которую стреляли на Профсоюзной улице

12:09
Фото: скриншот видео телеграм-канала LIFE SHOT
Следственный комитет подтвердил гибель девушки, в которую накануне вечером стрелял мужчина на юго-западе Москвы, сообщает РИА Новости.
Ранее СМИ сообщали о том, что девушка скончалась в больнице, несмотря на оказанную медицинскую помощь. Поиски подозреваемого продолжаются.
Преступление было совершено вечером 23 декабря у жилого дома на Профсоюзной улице. Неизвестный не менее двух раз выстрелил в девушку 1990 года рождения.
Злоумышленник скрылся с места происшествия. Пострадавшую госпитализировали.
После этого Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство и по факту незаконного приобретения, передачи, сбыта, хранения, перевозки или ношения огнестрельного оружия.
Сперва СМИ сообщали, что неизвестный мужчина бросил гранату в двоих людей на юго-западе города. Позднее в МВД уточнили, что неизвестный выстрелил из пистолета в сторону девушки 1990 года рождения.
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