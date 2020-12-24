СК возбудил дело по факту ранения девушки на юго-западе Москвы

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Следственный комитет открыл уголовное дело по факту ранения девушки на юго-западе Москвы. Об этом заявила представитель Главного следственного управления СК РФ по столице Юлия Иванова.
"Уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 части 1 статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство") и частью 1 статьи 222 УК РФ ("Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия")", – сообщила Иванова в интервью ТАСС.
По информации спикера, инцидент произошел вечером 23 декабря у жилого дома по улице Профсоюзная. Неизвестный мужчина не менее 2 раз выстрелил в женщину.
Устроивший стрельбу скрылся с места происшествия. В данный момент полицейские ведут розыск подозреваемого.
Пострадавшая женщина была госпитализирована. О ее состоянии не сообщается.
Ранее СМИ сообщили, что неизвестный мужчина бросил гранату в двоих людей на юго-западе города. Источник утверждал, что одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
Позднее в МВД уточнили обстоятельства случившегося. В ведомстве заявили, что неизвестный выстрелил из пистолета в сторону девушки 1990 года рождения.
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