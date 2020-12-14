Мужчина случайно застрелил друга на охоте под Калининградом

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Следователи управления СК РФ по Калининградской области заявили о гибели жителя Озерского района на охоте. По данным РИА Новости, мужчина, предположительно, был по неосторожности застрелен приятелем.

"По предварительным данным, во время охоты в районе поселка Жучково Озерского района 37-летний охотник выстрелил из ружья в движущийся объект, ошибочно считая, что по лесу двигается животное. Подойдя ближе, охотник увидел, что ранил приятеля, который без предупреждения других участников покинул свою позицию", – заявила старший помощник руководителя СУСК Наталья Гацко.

По ее словам, раненый мужчина скончался. По факту произошедшего проводится доследственная проверка.

В отношении возможного виновника стрельбы может быть возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Максимальное наказание по ней составляет два года лишения свободы.

В начале декабря похожий инцидент произошел в Татарстане. Глава Кулангинского сельского поселения застрелил 38-летнюю женщину, приняв ее за лису. По данному факту возбудили уголовное дело.

