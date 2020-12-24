СМИ сообщили о смерти девушки, в которую стреляли на юго-западе Москвы

Новости Москвы: неизвестный выстрелил в девушку на юго-западе столицы

Девушка, в которую выстрелил мужчина на Профсоюзной улице, умерла в больнице, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Преступление было совершено вечером 23 декабря у жилого дома на юго-западе столицы. Неизвестный не менее двух раз выстрелил в девушку.

Злоумышленник скрылся с места происшествия. Его разыскивает полиция. Пострадавшую госпитализировали.

После этого Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство и по факту незаконного приобретения, передачи, сбыта, хранения, перевозки или ношения огнестрельного оружия.

Сперва СМИ сообщали, что неизвестный мужчина бросил гранату в двоих людей на юго-западе города. Позднее в МВД уточнили, что неизвестный выстрелил из пистолета в сторону девушки 1990 года рождения.