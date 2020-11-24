Мужчину задержали за разбойное нападение у станции метро "ВДНХ"

10:03
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Сотрудники полиции задержали мужчину, который пытался совершить разбойное нападение около станции метро "ВДНХ". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по городу.
Уточняется, что все произошло вечером 22 ноября.
"По словам потерпевшего, неизвестный, угрожая ему пистолетом, требовал отдать деньги, но не смог довести свой умысел до конца и скрылся. Этой же ночью подозреваемый был задержан на улице Академика Королева", – говорится в сообщении пресс-службы.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что полицейские задержали троих подозреваемых в разбойном нападении на мужчину на Волгоградском проспекте. В полицию обратился 43-летний мужчина с заявлением о нападении и краже крупной суммы денег.
Пострадавший рассказал, что встретился со знакомыми мужчинами возле одного из банков на Волгоградском проспекте для обмена валюты. Отдав им деньги, пострадавший остался ждать у входа, однако на него напали неизвестные.
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