Мужчину задержали за разбойное нападение у станции метро "ВДНХ"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники полиции задержали мужчину, который пытался совершить разбойное нападение около станции метро "ВДНХ". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по городу.

Уточняется, что все произошло вечером 22 ноября.

"По словам потерпевшего, неизвестный, угрожая ему пистолетом, требовал отдать деньги, но не смог довести свой умысел до конца и скрылся. Этой же ночью подозреваемый был задержан на улице Академика Королева", – говорится в сообщении пресс-службы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали троих подозреваемых в разбойном нападении на мужчину на Волгоградском проспекте. В полицию обратился 43-летний мужчина с заявлением о нападении и краже крупной суммы денег.

Пострадавший рассказал, что встретился со знакомыми мужчинами возле одного из банков на Волгоградском проспекте для обмена валюты. Отдав им деньги, пострадавший остался ждать у входа, однако на него напали неизвестные.

