Неизвестный в Москве похитил у подростка деньги и драгоценности под предлогом снятия порчи

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичная полиция начала проверку по факту хищения денег и драгоценностей у 17-летнего подростка. Об этом сообщает Агентство "Москва".

В правоохранительные органы обратилась 42-летняя москвичка, которая заявила, что 15 сентября неизвестный вошел в доверие к ее 17-летнему сыну, предложив снять порчу.

"[Неустановленное лицо] совершило хищение денежных средств в размере примерно 3 миллионов рублей и драгоценностей примерно на 5 миллионов рублей (точный ущерб устанавливается), которые юноша взял дома и добровольно передал в сквере на лавочке на улице Садовая-Кудринская", – рассказали в полиции.

По факту произошедшего инициирована проверка в соответствии со статьями 144 – 145 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Устанавливаются обстоятельства инцидента.

В начале сентября в Москве задержали мужчину, который попытался украсть деньги под видом размена. Он пришел в кафе, а затем, во время оплаты, похитил денежные средства. Злоумышленника задержали по заявлению 19-летней работницы заведения.

