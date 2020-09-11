Мужчина на проспекте Мира попытался украсть деньги под видом размена

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в мошенничестве в кафе на проспекте Мира. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Злоумышленником оказался 41-летний приезжий с временной регистрацией в столице.

Согласно оперативным данным, в полицию обратилась 19-летняя москвичка, работающая менеджером кафе на проспекте Мира. Девушка заявила, что один из гостей заказал кофе и сладости, а во время оплаты под видом обмена похитил деньги.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса РФ ("Мошенничество"). Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

Полиция Москвы накануне задержала жителя столицы, ограбившего отца его девушки. Молодой человек вынес из квартиры ювелирные изделия общей стоимостью около 7 миллионов рублей.

