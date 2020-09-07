В центре Москвы велосипедист вырвал из рук мужчины iPhone за 115 тыс руб

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В центре столицы неизвестный на велосипеде ограбил мужчину. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

"Мужчина 2000 года рождения обратился к оперативникам и рассказал, что он держал в руках телефон iPhone 11 Pro стоимостью 115 тысяч рублей возле станции "Октябрьская" Кольцевой линии метро. Проезжавший мимо велосипедист вырвал гаджет у заявителя из рук и скрылся в неизвестном направлении", – рассказали правоохранители.

Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что неизвестные украли стол на колесах из ресторана быстрого питания McDonald’s в центре столицы. Инцидент случился по адресу улица Кожевническая, дом 8/4, строение 1. С заявлением в полицию обратилась гражданка 1985 года рождения, которая работает директором заведения.

Также неизвестный украл PlayStation из компьютерного клуба в центре Москвы. Сумма ущерба составила 19,3 тысячи рублей.