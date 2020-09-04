Неизвестные украли презервативы и гель-смазку из аптеки в центре Москвы

06:50
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Неизвестные украли товар из аптеки в центре столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Заявление о краже поступило от администратора аптеки по адресу: улица Тверская, дом 15, строение 1. Пострадавший заявил, что двое неизвестных совершили кражу товара.
"Товары были похищены в тот момент, когда провизор отвлеклась на поиск препарата для злоумышленников. Были украдены следующие товары – гель "Троксевазин", мазь "Тридерм", крем "Кераворт", гель-смазка Durex, презервативы Contex", – рассказал источник.
Он отметил, что сумма причиненного ущерба составила 4,2 тысячи рублей.
По факту случившегося открыто уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 158 УК РФ "Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору". Поиск злоумышленников продолжается.
Ранее неизвестные украли стол из McDonald’s в центре Москвы. Сообщалось, что по факту случившегося полицейские начали проверку.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: