Неизвестные украли презервативы и гель-смазку из аптеки в центре Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Неизвестные украли товар из аптеки в центре столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Заявление о краже поступило от администратора аптеки по адресу: улица Тверская, дом 15, строение 1. Пострадавший заявил, что двое неизвестных совершили кражу товара.

"Товары были похищены в тот момент, когда провизор отвлеклась на поиск препарата для злоумышленников. Были украдены следующие товары – гель "Троксевазин", мазь "Тридерм", крем "Кераворт", гель-смазка Durex, презервативы Contex", – рассказал источник.

Он отметил, что сумма причиненного ущерба составила 4,2 тысячи рублей.

По факту случившегося открыто уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 158 УК РФ "Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору". Поиск злоумышленников продолжается.

Ранее неизвестные украли стол из McDonald’s в центре Москвы. Сообщалось, что по факту случившегося полицейские начали проверку.