В Москве обокрали уснувшего на лавочке регбиста

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Игрока столичной регбийной команды обокрали, когда он уснул на лавочке в центре столицы.

Как сообщили Агентству "Москва" в правоохранительных органах, инцидент произошел в ночь на 6 сентября.

В полицию обратился 41-летний регбист. Он рассказал, что 5 сентября пришел на игру на стадионе "Фили".

После игры он с партнерами по команде направился в паб, а затем сел на лавочку на улице Земляной Вал и уснул.

Проснувшись, спортсмен обнаружил пропажу двух телефонов общей стоимостью 15 тысяч рублей.

Ранее неизвестный похитил 250 тысяч рублей с банковского счета российской Федерации прыжков в воду.