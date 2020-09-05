С банковского счета Федерации прыжков в воду похитили 250 тысяч рублей

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Неизвестный похитил 250 тысяч рублей с банковского счета российской Федерации прыжков в воду. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"2 сентября в полицию с заявлением обратился юрист ООО "Российская Федерация прыжков в воду", который сообщил, что неизвестный похитил сумму 250 тысяч рублей со счета организации", – рассказал источник информагентства в правоохранительных органах.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Расследование кражи продолжается.

В конце августа полицейские задержали жителя Подмосковья, подозреваемого в ограблении москвича на 900 тысяч рублей. В отношении него завели дело по статье "Грабеж".

