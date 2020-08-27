Свыше 2,2 млн рублей похитили у юноши, хотевшего купить "VIP-сим-карту" в столице

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Неизвестный похитил свыше 2,2 миллиона рублей с банковского счета жителя столицы, пытавшегося приобрести в интернете "VIP-сим-карту". Об этом Агентству "Москва" рассказали представители ГУ МВД России по городу.

"Неработающий молодой человек 2002 года рождения сообщил в ОМВД России по району Западное Дегунино, что он с целью приобретения "VIP-сим-карты" отправил на электронный адрес реквизиты банковского счета, после чего неизвестный совершил кражу более 2,2 миллиона рублей с его счета", – заявили в правоохранительных органах.

Согласно информации стражей порядка, было возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная в особо крупном размере".

Ранее в Москве таксист похитил у пассажира самокат и телефон. Уточняется, что общая сумма ущерба составила 143 тысячи рублей. По данному факту проводится проверка.