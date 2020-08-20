Полиция задержала подозреваемого в краже сумки пассажира в метро

12:54
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Полиция задержала мужчину, подозреваемого в краже сумки пассажира на станции "Раменки" Солнцевской линии метро, сообщает пресс-служба УВД на Московском метрополитене.
Ночью к полицейскому наряду патрульно-постовой службы обратился 44-летний житель столицы. По его словам, в вагоне поезда, следовавшего от станции "Хорошёвская" до станции "Раменки", он по неосторожности оставил сумку с курткой, документами, деньгами и другим личным имуществом. Позже выяснилось, что сумку похитил неизвестный.
Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 30-летний безработный приезжий. При задержании на подозреваемом была надета похищенная у пассажира куртка. Также при нем обнаружили часть остального имущества.
Возбуждено уголовное дело по факту кражи. В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.
Ранее контролер ГКУ "Организатор перевозок" помогла задержать в московском метро международного преступника. Сотрудница метро Ольга Яровая остановила злоумышленника для проверки документов на станции метро "Третьяковская" Калужско-Рижской линии. Пассажир при себе не имел документов, поэтому его провели в полицию для установления личности.
Сотрудники полиции позднее выяснили, что злоумышленник находится в международном розыске за мошенничество в особо крупных размерах.
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