Видеонаблюдение с функцией распознавания лиц будет внедрено в метро до 1 сентября

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Система видеонаблюдения с функцией распознавания лиц заработает в полном объеме в Московском метрополитене до 1 сентября 2020 года, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает Агентство "Москва".

"В течение прошлого года мы экспериментировали с системой распознавания лиц. Система показала свою эффективность, поэтому с 1 января мы внедрили ее в массовом порядке и заменили городские видеокамеры на камеры с HD-качеством, были подключены системы искусственного интеллекта с распознаванием лица практически по всему городу. До 1 сентября в полном объеме эта система будет введена и в метрополитене", – сказал Собянин на расширенном заседании коллегии ГУ МВД России по Москве.

Кроме того, он подчеркнул, что такие меры помогут распознать и в дальнейшем найти лиц, которые находятся в розыске, за доли секунды в метро, и в остальном секторе – за считанные секунды.

По мнению Собянина, современные технологии помогают в деле снижения преступности в столице.

"Здорово, что у нас замечательные показатели по снижению преступности. Если сравнивать за длительный период, в разы снизилась преступность – убийства, тяжкие преступления, грабежи, кражи, угоны машин. Мы не должны стоять на месте, и одно из направлений, которое даст нам новое качество работы, – это инновационные технологии, которые внедряются", – отметил мэр.

Ранее сообщалось, что в ходе расширенного заседания коллегии ГУ МВД России по Москве Сергей Собянин наградил московских полицейских. А перед церемонией передал столичному Управлению ГИБДД 35 новых автомобилей для нужд дорожно-патрульной службы.