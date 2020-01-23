Собянин передал московской полиции 35 новых автомобилей

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин передал столичному Управлению ГИБДД 35 новых автомобилей для нужд дорожно-патрульной службы. Церемония состоялась перед началом расширенного заседания коллегии МВД по Москве.

"Начиная с 2013 года Москва закупила для нужд столичной полиции почти 4,5 тысячи единиц различной специальной техники и оборудования – от автомобилей до персональных видеорегистраторов. Сегодня передаем еще 35 машин, которые поступят в распоряжение дорожно-патрульной службы", – сказал мэр.

Автопарк столичного управления ГИБДД пополнили пять легковых автомобилей BMW 530d M-sport и 30 передвижных специальных комплексов на базе пикапа Volkswagen Amarok, закупленных в рамках реализации государственной программы Москвы "Безопасный город".

29 ноября 2017 года в Москве утвердили регламент взаимодействия городских служб и полиции при ликвидации последствий ДТП с пострадавшими. В документе определено время доезда и оформления ДТП. В рамках этого взаимодействия в 2018 году правительство города закупило 16 мобильных криминалистических лабораторий на базе автомобилей Volkswagen для нужд следственно-оперативных групп МВД.

Совместная работа оперативных служб позволила сократить время ликвидации последствий ДТП в 2019 году в 2,5 раза по сравнению с 2017-м. На 2020 год поставлена цель, чтобы регламент выполнялся на 100%. Этому и будет служить передача новых машин.

Мощные автомобили BMW предназначены для пресечения наиболее грубых нарушений ПДД – прежде всего, значительного превышения скорости. В 2019 году в столице произошло 9 227 ДТП с пострадавшими, при этом более 50% возникло по причинам, связанным с превышением разрешенной скорости. Теперь пресекать такие нарушения станет проще. Сотрудники ДПС пройдут специальную подготовку для управления этой скоростной техникой. Автомобили поступят в распоряжение экипажей ДПС, патрулирующих МКАД и вылетные магистрали.

Передвижные комплексы на базе Volkswagen Amarok предназначены для быстрого, безопасного оформления и ликвидации последствий ДТП. Для этого автомобили оборудованы механизмами для перемещения грузов и транспортных средств, утративших возможность самостоятельно передвигаться после ДТП, домкратами и компрессорами для оказания помощи участникам дорожного движения и ликвидации последствий ДТП, конусами с фонарями, светодиодными фарами, стробоскопами и светодиодной сигнальной установкой для более эффективного обозначения мест патрулирования и оформления ДТП в темное время суток, радиостанцией и другими инструментами.

Все новые транспортные средства оклеены в соответствии с требованиями к специальным автомобилям, имеют сигнальное громкоговорящее устройство, радиостанцию Motorola и комплекс регистрации информации "ПАТРУЛЬ".

Ранее в автопарке московского ГИБДД подобных машин не было. Из-за отсутствия такой техники оформление ДТП зачастую было небезопасно не только для сотрудников ГИБДД, но и для других участников движения.

Сегодня Москва достигла рекордно высокого уровня безопасности дорожного движения. Целевой показатель социального риска к 2024 году, утвержденный указом президента России, в Москве превышен уже сейчас. По итогам 2019 года Москва – самый безопасный субъект Федерации. В прошлом году в ДТП погибло 440 человек, что на 5,4% ниже, чем в 2018 году. Таким образом, с 2010 года сохранено более 2,3 тысячи человеческих жизней.