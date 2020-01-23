Собянин наградил сотрудников столичной полиции

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Сергей Собянин наградил столичных полицейских в ходе расширенного заседания коллегии ГУ МВД России по городу. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Звание "Почетный работник правоохранительных органов города Москвы" было присвоено двум сотрудникам полиции за вклад в обеспечение охраны общественного порядка и безопасности. Еще двое получили знак отличия "За безупречную службу".

Почетной грамотой был награжден командир отдельной роты патрульно-постовой службы УМВД по Юго-Восточному административному округу, подполковник полиции Юрий Ушнов.

Сергей Собянин назвал позитивными итоги работы московской полиции в 2019 году.

"Итоги, которые сегодня обсуждаются, имеют огромное значение для нашего города, для всей страны. Я рад, что эти итоги в целом позитивные, несмотря на огромные трудности, с которыми вы сталкиваетесь в своей работе, и на то, что объем этих сложностей и их уровень, к сожалению, не уменьшаются, а с каждым годом нарастают", – сказал мэр.

Комментируя массовые мероприятия, которые происходят в столице, мэр отметил, что цифры, связанные с ними, носят "астрономический" характер.

"За шесть дней нового года только центральные площадки посетило около 6 миллионов человек: это гигантский объем работы, проблемы, связанные с обеспечение правопорядка. Количество туристов, посещающих Москву, увеличилось с 12 до 25 миллионов человек, не считая однодневных экскурсий", – напомнил он.

Ранее Сергей Собянин передал столичному Управлению ГИБДД 35 новых автомобилей для нужд дорожно-патрульной службы. Автопарк столичного управления ГИБДД пополнили пять легковых автомобилей BMW 530d M-sport и 30 передвижных специальных комплексов на базе пикапа Volkswagen Amarok.

Все новые транспортные средства оклеены в соответствии с требованиями к специальным автомобилям, имеют сигнальное громкоговорящее устройство, радиостанцию Motorola и комплекс регистрации информации "Патруль".

Прежде в автопарке московского ГИБДД подобных машин не было. Из-за отсутствия такой техники оформление дорожно-транспортных происшествий зачастую было небезопасно не только для сотрудников полиции, но и для других участников движения.

