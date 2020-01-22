Собянин продлил карантин в поселении Михайлово-Ярцевском

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Карантин на территории поселения Михайлово-Ярцевского в ТиНАО продлен до 5 марта. Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Внести изменение в распоряжение мэра Москвы от 28 ноября 2019 года № 871–РМ "Об установлении карантина на территории поселения Михайлово-Ярцевского Троицкого административного округа Москвы", изложив пункт 1 распоряжения в следующей редакции: установить карантин на территории поселения Михайлово-Ярцевского Троицкого административного округа Москвы до 5 марта 2020 года", – указано в распоряжении.

Напомним, что карантин был объявлен из-за выявления 26 ноября 2019 года заболевания бешенством дикого животного в поселении Михайлово-Ярцевском.

Изначально срок карантина был ограничен 27 января.

Ранее сообщалось, что карантин по бешенству ввели также в столичном районе Солнцево до 30 января.