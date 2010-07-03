Более 350 тыс человек с начала года пострадали от нападения животных

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Более 350 тысяч россиян в этом году обращались в больницы с различными травмами, которые были получены в результате нападения животных, говорится на сайте Роспотребнадзора.

"За 10 месяцев 2019 года в медицинские организации по поводу укусов, ослюнений и оцарапываний животными обратилось более 353 тысяч человек, в том числе более 98 тысяч дети до 14 лет. Ежегодно в России число лиц, пострадавших от нападения животных составляет около 380–450 тысяч человек, из которого более половины нуждаются в проведении специфического лечения с использованием антирабической вакцины и около 40 тысяч человек должны получать дополнительно антирабический иммуноглобулин", – говорится в сообщении.

Отмечается, что при получении повреждений от животных нужно незамедлительно обработать рану, а также обратиться в медицинские организации для получения антирабического лечения.

В столице до 2 декабря проходит акция "Правильная забота – здоровый питомец", в рамках которой все желающие смогут бесплатно сделать своему питомцу прививки от бешенства, а также послушать рекомендации специалистов. Первоначально акция рассчитана на владельцев собак и кошек, и тем не менее привить своих любимцев смогут и владельцы других животных, к примеру, хорьков, енотов или кроликов.

Специалисты комитета ветеринарии регулярно рассказывают горожанам о правильном содержании домашних животных. С начала этого года в столице прошло более 250 лекций, которые посетили больше четырех тысяч москвичей.

Впервые акция "Правильная забота – здоровый питомец" прошла в прошлом году. Питомцев принимали в более чем 60 дополнительных мобильных и стационарных прививочных пунктах. Помимо этого, автомобили неотложной ветеринарной помощи дежурили в московских парках.