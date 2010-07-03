Карантин по бешенству ввели на западе Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Карантин по бешенству ввели в столичном районе Солнцево. Об этом информирует портал мэра и правительства Москвы.

"Установить карантин на территории района Солнцево Западно­го административного округа города Москвы до 30 января 2020 года", – сообщается в документе.

Отмечается, что решение о карантине было принято по причине зарегистрированного случая заболевания бешенством дикого животного, которое произошло 29 ноября этого года на территории района.

До 30 января 2020 года в районе Солнцево запрещается проводить выставки кошек и собак, а также торговать домашними животными. Кроме того, нельзя вывозить питомцев за пределы района.

Добавляется, что контролем по соблюдению карантина будет заниматься Комитет ветеринарии Москвы.

Ранее москвичам рассказали о возможности привить от бешенства домашних питомцев. Сделать это можно совершенно бесплатно в рамках акции "Правильная забота – здоровый питомец". Подробнее – в сюжете телеканала "Москва 24".