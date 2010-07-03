Карантин по бешенству животных установили в Царицыне до 25 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные власти установили до 25 декабря текущего года карантин по бешенству животных на территории района Царицыно. Распоряжение, которое подписал Сергей Собянин, опубликовано на портале мэра и правительства Москвы.

"Установить карантин на территории района Царицыно Южного административного округа Москвы до 25 декабря 2019 года", – говорится в распоряжении.

На время действия карантина нельзя проводить выставки собак и кошек, продавать домашних животных, а также вывозить собак и кошек за пределы территории района.

Кроме того, до 5 ноября действует карантин по бешенству на территории поселения Краснопахорское в ТиНАО.

Ранее сообщалось, что за последние годы число зарегистрированных случаев заразных заболеваний у животных в столице сократилось втрое. По словам председателя комитета ветеринарии Москвы Алексея Сауткина, с 2015 по 2017 годы количество зарегистрированных случаев заболевания животных заразными болезнями снизилось с 33 до 12. Столичные ветеринары зарегистрировали гораздо меньше случаев заболевания бешенством.

