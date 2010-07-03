В районе Выхино ввели карантин по бешенству

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Карантин по бешенству ввели в столичном районе Выхино-Жулебино до 24 июля. Распоряжение опубликовано на портале мэра и правительства Москвы.

В связи с карантином в Выхине запрещено проводить выставки кошек и собак, а также вывозить их за пределы района и торговать домашним скотом. Кроме того, запрещается отлавливать диких животных.

Карантин по бешенству установили в поселении Марушкинское в ТиНАО. По распоряжению Сергея Собянина карантин продлится до 8 июля.