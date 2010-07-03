В поселении Краснопахорское установили карантин по бешенству

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Карантин по бешенству, установленный на территории поселения Краснопахорское в ТиНАО до 5 ноября, предусматривает запрет на проведение выставок и продажу кошек и собак.
Распоряжение, которое подписал Сергей Собянин, опубликовано на портале мэра и правительства Москвы.
В документе уточняется, что карантин установлен в связи с выявлением случая заболевания бешенством домашнего животного.
Запрещается вывоз домашних животных за пределы поселения. Комитет ветеринарии Москвы будет контролировать соблюдение карантина и выполнение мероприятий по ликвидации очага бешенства.
Ранее сообщалось, что за последние годы число зарегистрированных случаев заразных заболеваний у животных в столице сократилось втрое. По словам председателя комитета ветеринарии Москвы Алексея Сауткина, с 2015 по 2017 годы количество зарегистрированных случаев заболевания животных заразными болезнями снизилось с 33 до 12. Столичные ветеринары зарегистрировали гораздо меньше случаев заболевания бешенством.
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