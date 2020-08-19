Контролер в московском метро помогла задержать международного преступника

19:04
Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
Контролер ГКУ "Организатор перевозок" помогла задержать в московском метро международного преступника. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.
В пресс-службе рассказали, что сотрудница метро Ольга Яровая остановила злоумышленника для проверки документов на станции метро "Третьяковская" Калужско-Рижской линии. Пассажир при себе не имел документов, поэтому его провели в полицию для установления личности.
Сотрудники полиции позднее выяснили, что злоумышленник находится в международном розыске за мошенничество в особо крупных размерах.
"Сейчас злоумышленника ждет долгое разбирательство, а контролера – награда за вклад в безопасность и комфорт в московском транспорте", – подчеркнули в пресс-службе.
В июле в Москве состоялось награждение контролеров ГКУ "Организатор перевозок", которые помогли задержать пять федеральных преступников в столичном общественном транспорте. Преступники пытались попасть в метро по чужой льготной персонифицированной карте либо без оплаты проезда.
Злоумышленников остановили контролеры для проверки документов, которых не оказалось. Отмечается, что контролеры сопроводили безбилетников в полицию для установления личности, однако при проверке оказалось, что задержанные находились в федеральном розыске по уголовным статьям за разбои и кражи.
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