Контролеров в столице наградили за помощь при задержании преступников

Фото: пресс-служба ГКУ "Организатор перевозок"
В Москве состоялось награждение контролеров ГКУ "Организатор перевозок", которые помогли задержать преступников из федерального розыска, сообщает пресс-служба учреждения.
"В Москве и. о. руководителя ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов торжественно наградил контролеров, которые помогли задержать пять федеральных преступников в столичном общественном транспорте", – говорится в сообщении.
Отмечается, что также за помощь в поимке преступников контролеров поблагодарил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Как говорится в сообщении пресс-службы, преступники пытались попасть в метро по чужой льготной персонифицированной карте либо без оплаты проезда. Злоумышленников остановили контролеры для проверки документов, которых не оказалось. Отмечается, что контролеры сопроводили безбилетников в полицию для установления личности, однако при проверке оказалось, что задержанные находились в федеральном розыске по уголовным статьям за разбои и кражи.
В пресс-службе уточнили, что награды получили контролеры Сергей Замотаев, Михаил Фатеев, Сергей Чивин и Вера Чивина.
В 2019 году контролеры в метро и на наземном транспорте поймали 590 тысяч безбилетников и тех, кто пользовался чужой социальной картой, что в 1,5 раза больше, чем в 2018 году.
Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2020 года в метро в полном объеме заработает система видеонаблюдения с функцией распознавания лиц. Уже сейчас на нескольких станциях установлены специальные видеокамеры, расположенные у турникетов. Предполагается, что в будущем камеры станут еще умнее: будут автоматически определять, есть ли у человека проездной, и принимать решение о пропуске.
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