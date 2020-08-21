Почти 4 млн руб похитили с банковского счета москвички

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С банковского счета жительницы Москвы неизвестные похитили порядка 4 миллионов рублей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

Отмечается, что пострадавшей стала москвичка 1972 года рождения. Женщина обратилась в полицию с сообщением о краже средств со счета.

"Оперативники выяснили, что в период с 28 по 29 июля текущего года потерпевшей с различных номеров звонили неизвестные и под предлогом сохранения средств на банковских счетах получили реквизиты счета, после чего похитили с него 3 898 975 рублей", – рассказали в пресс-службе.

По факту возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере. Личности злоумышленников устанавливаются.

Ранее стало известно, что в центре Москвы неизвестные украли автомобиль Lexus стоимостью 7,6 миллиона рублей. Инцидент произошел на улице Каланчевской.