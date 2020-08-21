Lexus стоимостью 7,6 млн руб украли в центре Москвы

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В центре Москвы похищен автомобиль марки Lexus, который стоит 7,6 миллиона рублей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

Об инциденте заявил приезжий мужчина из Вологодской области, который работает начальником цеха. В ночь на 20 августа он обратился в службу "02" с сообщением о краже машины на улице Каланчевской в Москве.

"Оперативники выяснили, что с парковки по указанному адресу неизвестные похитили принадлежащий предприятию автомобиль Lexus LX 570. Ущерб составил около 7,6 миллиона рублей", – рассказали в пресс-службе.

Детали произошедшего выясняются. По факту возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.

Ранее из компьютерного клуба в центре Москвы неизвестный украл игровую консоль PlayStation 4 Slim. Сумма причиненного ущерба составила 19,3 тысячи рублей.