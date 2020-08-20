Москвич потерял миллион рублей, распивая алкоголь в сауне

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Москвич потерял миллион рублей во время отдыха в сауне, сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

27-летний житель столицы отдыхал в сауне на Покровке. Там он банковскими переводами оплачивал алкогольные напитки. На следующий день мужчина не досчитался на карте одного миллиона рублей.

Заявление в полицию он написал только спустя полтора месяца. Объяснил он это тем, что находился в шоковом состоянии.

Предварительная сумма ущерба составила свыше одного миллиона рублей.

Ранее неизвестные с оружием отобрали в подземном переходе у мужчин две бутылки водки. Сообщение о разбое на улице Серафимовича поступило в полицию вечером 16 августа.