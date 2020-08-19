Пенсионерка в Москве потеряла более 2 млн рублей, пытаясь заработать на интернет-опросах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве пенсионерка потеряла 2,4 миллиона рублей, пытаясь заработать на участии в онлайн-опросах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного ГУМВД.

Известно, что женщина внесла свои анкетные данные и реквизиты банковских счетов на неустановленном сайте после того, как получила предложение пройти онлайн-анкетирование за вознаграждение.

Детали произошедшего выясняет полиция.

Ранее сообщалось о том, что СК ведет проверку информации о том, что соседи московской семьи вынуждают их продать долю в квартире по заниженной стоимости, при этом угрожая им.

