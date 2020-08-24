В Москве таксист похитил у пассажира самокат и телефон

20:45
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В центре столицы водитель похитил у пассажира самокат, телефон и деньги, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.
Гражданин 1994 года рождения обратился в полицию, где рассказал, что после распития спиртных напитков он вместе с другом попытался вызвать такси. Через приложение заказать машину не получилось. Тогда к друзьям подошел неизвестный мужчина, который предложил отвезти их по домам.
"Потерпевший согласился и положил в багажник машины самокат. Высадив друга у его дома, потерпевший уснул и очнулся в подъезде на улице Малой Пироговской, доме 11. Он не обнаружил при себе самокат и телефон, а позже узнал, что через смартфон с его карточки были списаны 28 тысяч рублей", – рассказали в пресс-службе.
Уточняется, что общая сумма ущерба составила 143 тысячи рублей. По данному факту проводится проверка.
Ранее московские полицейские задержали мужчину по подозрению в краже автомобилей. Во время обысков у него нашли государственные регистрационные знаки, устройства для открытия и запуска автомобилей, документы от машин и элементы кузова с нанесенными на них VIN-номерами.
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