Полицейские задержали мужчину за кражу трех машин в Москве

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Фото: depositphotos/alexraths
Московские полицейские задержали мужчину по подозрению в краже автомобилей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по столице.
В июле в полицию по району Орехово-Борисово Северное обратился 51-летний житель Москвы с заявлением о краже автомобиля на Каширском шоссе стоимостью более 900 тысяч рублей.
В августе в полицию обратились еще два заявителя, которые сообщили о похищенных автомобильных средствах стоимостью более 1,5 миллиона рублей. В результате следственных мероприятий был задержан ранее судимый приезжий мужчина.
Во время обысков у него нашли государственные регистрационные знаки, устройства для открытия и запуска автомобилей, документы от машин и элементы кузова с нанесенными на них VIN-номерами. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Кража".
Ранее сообщалось, что в центре Москвы похищен автомобиль марки Lexus, который стоит 7,6 миллиона рублей. Об инциденте заявил приезжий мужчина из Вологодской области, который работает начальником цеха. В ночь на 20 августа он обратился в службу "02" с сообщением о краже машины на улице Каланчевской в Москве.
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