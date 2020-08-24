Полицейские задержали мужчину за кражу трех машин в Москве

Фото: depositphotos/alexraths

Московские полицейские задержали мужчину по подозрению в краже автомобилей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по столице.

В июле в полицию по району Орехово-Борисово Северное обратился 51-летний житель Москвы с заявлением о краже автомобиля на Каширском шоссе стоимостью более 900 тысяч рублей.

В августе в полицию обратились еще два заявителя, которые сообщили о похищенных автомобильных средствах стоимостью более 1,5 миллиона рублей. В результате следственных мероприятий был задержан ранее судимый приезжий мужчина.

Во время обысков у него нашли государственные регистрационные знаки, устройства для открытия и запуска автомобилей, документы от машин и элементы кузова с нанесенными на них VIN-номерами. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Ранее сообщалось, что в центре Москвы похищен автомобиль марки Lexus, который стоит 7,6 миллиона рублей. Об инциденте заявил приезжий мужчина из Вологодской области, который работает начальником цеха. В ночь на 20 августа он обратился в службу "02" с сообщением о краже машины на улице Каланчевской в Москве.