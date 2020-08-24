Лжесотрудник банка задержан в столице за обман женщины на 1 млн рублей

11:20
Фото: depositphotos/Amaviael
Полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении женщины на востоке столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.
Как уточняется, в полицию обратилась 55-летняя жительница столицы. Женщина сообщила, что ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков.
"Звонивший сообщил, что ее личный кабинет взломан и необходимо срочно перевести денежные средства на другие банковские счета, чтобы мошенники не смогли ими воспользоваться. Испугавшись, женщина перевела деньги на счета, указанные незнакомцем", – сказал сотрудник пресс-службы.
Отмечается, что ущерб составил около 1 миллиона рублей. В результате оперативно-разыскных мероприятий на улице Сталеваров полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 20-летний житель Московской области.
Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Подозреваемый арестован.
В середине июля лжесотрудник банка похитил 300 тысяч рублей с банковского счета столичной пенсионерки. Потерпевшей позвонил неизвестный, представившись специалистом банка по безопасности.
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