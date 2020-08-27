Полицейские задержали подозреваемого в ограблении москвича на 900 тыс рублей

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Полицейские задержали жителя Подмосковья, который подозревается в ограблении москвича на 900 тысяч рублей. Об этом Агентству "Москва" заявили представители ГУ МВД России по столице.

По данным стражей порядка, на мужчину напали неизвестные в районе улицы Бачуринской. Злоумышленники избили его и отобрали деньги. "В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали одного из подозреваемых в проезде Шокальского", – сообщили представители ведомства.

Как уточнили в полиции, в связи с нападением было заведено уголовное дело по статье "Грабеж". Подозреваемого в совершении преступления арестовали, ведется розыск второго соучастника.

Ранее полиция задержала таксиста, подозреваемого в отравлении пассажира. Общая сумма ущерба составила 811 тысяч рублей.

Кроме того, полицейские задержали рецидивиста, который обворовывал квартиры и дачные дома. Всего, по данным оперативников, на счету злоумышленника не меньше 12 краж.