Полиция задержала таксиста, подозреваемого в отравлении пассажира

09:36
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Полиция задержала таксиста, который подозревается в отравлении и ограблении своего пассажира, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Потерпевший рассказал, что он сел в такси на улице Кузнецкий Мост. Во время поездки он попросил воды у водителя. После того, как он выпил ее, он ничего не помнил до того момента, как очнулся в парке "Кузьминки" недалеко от усадьбы Деда Мороза.
"При этом мужчина обнаружил отсутствие при себе следующих вещей: часы Rolex стоимостью 600 тысяч рублей, золотая цепь с крестиком стоимостью 175 тысяч рублей и кошелек, в котором находились денежные средства и банковские карты", – рассказал источник.
Сообщается, что общая сумма ущерба составила 811 тысяч рублей. Задержанный подозреваемый дал признательные показания.
Ранее в центре Москвы таксист ограбил пассажира. Потерпевший сообщил, что вытащил деньги, чтобы расплатиться за поездку. Таксист же выхватил из рук все его денежные средства и вытолкнул пассажира из автомобиля.
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