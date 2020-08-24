Полиция задержала таксиста, подозреваемого в отравлении пассажира

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Полиция задержала таксиста, который подозревается в отравлении и ограблении своего пассажира, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Потерпевший рассказал, что он сел в такси на улице Кузнецкий Мост. Во время поездки он попросил воды у водителя. После того, как он выпил ее, он ничего не помнил до того момента, как очнулся в парке "Кузьминки" недалеко от усадьбы Деда Мороза.

"При этом мужчина обнаружил отсутствие при себе следующих вещей: часы Rolex стоимостью 600 тысяч рублей, золотая цепь с крестиком стоимостью 175 тысяч рублей и кошелек, в котором находились денежные средства и банковские карты", – рассказал источник.

Сообщается, что общая сумма ущерба составила 811 тысяч рублей. Задержанный подозреваемый дал признательные показания.

Ранее в центре Москвы таксист ограбил пассажира. Потерпевший сообщил, что вытащил деньги, чтобы расплатиться за поездку. Таксист же выхватил из рук все его денежные средства и вытолкнул пассажира из автомобиля.