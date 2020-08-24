Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

09:36

Полиция задержала таксиста, подозреваемого в отравлении пассажира

происшествия

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Полиция задержала таксиста, который подозревается в отравлении и ограблении своего пассажира, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Потерпевший рассказал, что он сел в такси на улице Кузнецкий Мост. Во время поездки он попросил воды у водителя. После того, как он выпил ее, он ничего не помнил до того момента, как очнулся в парке "Кузьминки" недалеко от усадьбы Деда Мороза.

"При этом мужчина обнаружил отсутствие при себе следующих вещей: часы Rolex стоимостью 600 тысяч рублей, золотая цепь с крестиком стоимостью 175 тысяч рублей и кошелек, в котором находились денежные средства и банковские карты", – рассказал источник.

Сообщается, что общая сумма ущерба составила 811 тысяч рублей. Задержанный подозреваемый дал признательные показания.

Ранее в центре Москвы таксист ограбил пассажира. Потерпевший сообщил, что вытащил деньги, чтобы расплатиться за поездку. Таксист же выхватил из рук все его денежные средства и вытолкнул пассажира из автомобиля.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать