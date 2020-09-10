Полиция задержала москвича, ограбившего отца его девушки

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники полиции задержали москвича, которого подозревают в квартирной краже на юго-западе столицы, сообщили в пресс-службе-службе ГУ МВД России по городу.

"Заявление о краже в квартире по адресу улица Островитянова, дом 13 поступило в полицию 8 сентября. Было установлено, что оттуда украли ювелирные изделия на 7 миллионов рублей. Полиция задержала на Профсоюзной улице подозреваемого 1991 года рождения, которым оказался сожитель дочери владельца квартиры", – рассказали в пресс-службе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная в особо крупном размере". Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что неизвестный украл со счета пенсионера в Москве крупную сумму денег. По словам потерпевшего, злоумышленник неустановленным способом снял с его счета 1 миллион 250 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная в особо крупном размере".