Подозреваемые в хищении 2 млн медицинских масок задержаны в Подмосковье

Фото: скриншот видео МВД РФ

В Подмосковье задержали четверых подозреваемых в хищении 2 миллионов масок и 600 электронных термометров, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

"Сотрудниками управления уголовного розыска Главного управления МВД России по Московской области совместно с коллегами из Одинцовского городского округа при участии Росгвардии задержаны четверо мужчин, подозреваемых в разбойном нападении", – сказала Волк.

Сообщается, что инцидент произошел на складе на Железнодорожной улице в Одинцове. Злоумышленники ворвались на склад и связали сотрудников охраны. Затем они похитили 2 миллиона масок и 600 электронных термометров.

При этом они угрожали работникам склада. Грабители также забрали мобильные телефоны, дорогостоящие наручные часы и деньги потерпевших. Затем они погрузили похищенное в фургон и скрылись.

Ранее в Москве произошло хищение 4 миллионов рублей. Сообщалось, что мужчина проезжал на автомобиле и почувствовал удар в правое зеркало. После этого к нему подошел человек, представившийся подполковником ФСБ.

Он заявил, что водитель выбил у него из рук дорогостоящий мобильный телефон. Автомобилист предложил "подполковнику" договориться мирным путем и передал ему 4 миллиона рублей.