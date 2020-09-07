Подозреваемые в хищении 2 млн медицинских масок задержаны в Подмосковье

11:00
Фото: скриншот видео МВД РФ
В Подмосковье задержали четверых подозреваемых в хищении 2 миллионов масок и 600 электронных термометров, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.
"Сотрудниками управления уголовного розыска Главного управления МВД России по Московской области совместно с коллегами из Одинцовского городского округа при участии Росгвардии задержаны четверо мужчин, подозреваемых в разбойном нападении", – сказала Волк.
Сообщается, что инцидент произошел на складе на Железнодорожной улице в Одинцове. Злоумышленники ворвались на склад и связали сотрудников охраны. Затем они похитили 2 миллиона масок и 600 электронных термометров.
При этом они угрожали работникам склада. Грабители также забрали мобильные телефоны, дорогостоящие наручные часы и деньги потерпевших. Затем они погрузили похищенное в фургон и скрылись.
Ранее в Москве произошло хищение 4 миллионов рублей. Сообщалось, что мужчина проезжал на автомобиле и почувствовал удар в правое зеркало. После этого к нему подошел человек, представившийся подполковником ФСБ.
Он заявил, что водитель выбил у него из рук дорогостоящий мобильный телефон. Автомобилист предложил "подполковнику" договориться мирным путем и передал ему 4 миллиона рублей.
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