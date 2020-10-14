Полицейские задержали троих подозреваемых в разбойном нападении в Москве

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Полицейские задержали троих подозреваемых в разбойном нападении на мужчину на Волгоградском проспекте. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на начальника управления информации и общественных связей столичного главка МВД России Владимира Васенина.

В полицию обратился 43-летний мужчина с заявлением о нападении и краже крупной суммы денег. Пострадавший рассказал, что встретился со знакомыми мужчинами возле одного из банков на Волгоградском проспекте для обмена валюты.

"Отдав им 3,6 миллиона рублей, он со своим родственником остался ждать у входа. Неожиданно к ним подошли двое незнакомцев и распылили в лицо содержимое перцового баллончика. В это же время из здания банка выбежали мужчины с деньгами заявителя и вместе с нападавшими скрылись в неизвестном направлении", – сказал собеседник агентства.

Оперативные службы задержали подозреваемых в Екатеринбурге. Ими оказались трое приезжих из ближнего зарубежья в возрасте от 20 до 22 лет. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Фигуранты заключены под стражу.

Ранее сообщалось, что полицейские вместе с сотрудниками Росгвардии задержали двоих подозреваемых в вымогательстве денег у посетителя кальянной. В дежурную часть обратился мужчина, заявивший, что неизвестные украли у него 19 тысяч рублей.

