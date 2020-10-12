Полиция задержала подозреваемых в вымогательстве денег у посетителя кальянной

13:36
Фото: ГУ МВД России по Москве
Полицейские вместе с сотрудниками Росгвардии задержали двоих подозреваемых в вымогательстве денег у посетителя кальянной. Об этом заявили представители ГУ МВД России по городу.
В дежурную часть обратился мужчина, заявивший, что неизвестные украли у него 19 тысяч рублей. Установлено, что потерпевший познакомился в Сети с девушкой и после короткой переписки захотел увидеться с ней. Встречу запланировали в кальянной. К паре подошел официант и предложил сделать заказ. Мужчина попросил меню, на что ему сказали, что кальянная открылась недавно, поэтому меню нет.
"Когда свидание подошло к концу, заявитель попросил счет и был удивлен итоговой суммой, которая составляла практически 19 тысяч рублей. Мужчина попытался разобраться в произошедшем, так как посчитал, что сумма в разы завышена. К беседе подключились неизвестные из числа сотрудников заведения, которые стали запугивать потерпевшего и требовать оплатить заказ", – заявили в правоохранительных органах.
Когда потерпевший достал кошелек, в котором было около 6 тысяч рублей, один из присутствующих похитил деньги.
"После этого злоумышленники заставили гражданина проехать с ними до ближайшего банкомата, снять недостающую сумму и отдать им", – добавили в ведомстве.
Позднее стражи порядка задержали группу молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет, в том числе 22-летнего подозреваемого. Полиция арестовала подозреваемого, было возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Позднее дело переквалифицировали по признакам вымогательства, удалось задержать второго подозреваемого, который работал в заведении охранником. Ему тоже предъявлено обвинение.
"У полицейских есть все основания полагать, что они и задержанные могут быть причастны к совершению аналогичных противоправных деяний, совершенных на территории столицы", – обращают внимание в МВД.
Ранее неизвестный в столице ударил битой и ограбил прохожего после отказа дать сигарету.
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