Полиция задержала подозреваемых в вымогательстве денег у посетителя кальянной

Фото: ГУ МВД России по Москве

Полицейские вместе с сотрудниками Росгвардии задержали двоих подозреваемых в вымогательстве денег у посетителя кальянной. Об этом заявили представители ГУ МВД России по городу.

В дежурную часть обратился мужчина, заявивший, что неизвестные украли у него 19 тысяч рублей. Установлено, что потерпевший познакомился в Сети с девушкой и после короткой переписки захотел увидеться с ней. Встречу запланировали в кальянной. К паре подошел официант и предложил сделать заказ. Мужчина попросил меню, на что ему сказали, что кальянная открылась недавно, поэтому меню нет.

"Когда свидание подошло к концу, заявитель попросил счет и был удивлен итоговой суммой, которая составляла практически 19 тысяч рублей. Мужчина попытался разобраться в произошедшем, так как посчитал, что сумма в разы завышена. К беседе подключились неизвестные из числа сотрудников заведения, которые стали запугивать потерпевшего и требовать оплатить заказ", – заявили в правоохранительных органах.

Когда потерпевший достал кошелек, в котором было около 6 тысяч рублей, один из присутствующих похитил деньги.

"После этого злоумышленники заставили гражданина проехать с ними до ближайшего банкомата, снять недостающую сумму и отдать им", – добавили в ведомстве.

Позднее стражи порядка задержали группу молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет, в том числе 22-летнего подозреваемого. Полиция арестовала подозреваемого, было возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Позднее дело переквалифицировали по признакам вымогательства, удалось задержать второго подозреваемого, который работал в заведении охранником. Ему тоже предъявлено обвинение.

"У полицейских есть все основания полагать, что они и задержанные могут быть причастны к совершению аналогичных противоправных деяний, совершенных на территории столицы", – обращают внимание в МВД.

Ранее неизвестный в столице ударил битой и ограбил прохожего после отказа дать сигарету.