Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

13:36

Полиция задержала подозреваемых в вымогательстве денег у посетителя кальянной

происшествия

Фото: ГУ МВД России по Москве

Полицейские вместе с сотрудниками Росгвардии задержали двоих подозреваемых в вымогательстве денег у посетителя кальянной. Об этом заявили представители ГУ МВД России по городу.

В дежурную часть обратился мужчина, заявивший, что неизвестные украли у него 19 тысяч рублей. Установлено, что потерпевший познакомился в Сети с девушкой и после короткой переписки захотел увидеться с ней. Встречу запланировали в кальянной. К паре подошел официант и предложил сделать заказ. Мужчина попросил меню, на что ему сказали, что кальянная открылась недавно, поэтому меню нет.

"Когда свидание подошло к концу, заявитель попросил счет и был удивлен итоговой суммой, которая составляла практически 19 тысяч рублей. Мужчина попытался разобраться в произошедшем, так как посчитал, что сумма в разы завышена. К беседе подключились неизвестные из числа сотрудников заведения, которые стали запугивать потерпевшего и требовать оплатить заказ", – заявили в правоохранительных органах.

Когда потерпевший достал кошелек, в котором было около 6 тысяч рублей, один из присутствующих похитил деньги.

"После этого злоумышленники заставили гражданина проехать с ними до ближайшего банкомата, снять недостающую сумму и отдать им", – добавили в ведомстве.

Позднее стражи порядка задержали группу молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет, в том числе 22-летнего подозреваемого. Полиция арестовала подозреваемого, было возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Позднее дело переквалифицировали по признакам вымогательства, удалось задержать второго подозреваемого, который работал в заведении охранником. Ему тоже предъявлено обвинение.

"У полицейских есть все основания полагать, что они и задержанные могут быть причастны к совершению аналогичных противоправных деяний, совершенных на территории столицы", – обращают внимание в МВД.

Ранее неизвестный в столице ударил битой и ограбил прохожего после отказа дать сигарету.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать