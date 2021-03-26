Студентов сахалинского университета нашли мертвыми в общежитии

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Двоих студентов (18 и 19 лет) Сахалинского государственного университета обнаружили мертвыми в общежитии Южно-Сахалинска.

Как говорится на сайте Следственного комитета (СК) по региону, предварительная причина смерти – электротравма. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В ходе расследования будет дана оценка действиям должностных лиц учебного заведения, ответственных за безопасность работы электрооборудования.

Студента Московского института радиотехники, электроники и автоматики (МИРЭА) – Российский технологический университет (РТУ) ранее убили в Зеленограде.