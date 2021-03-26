СК завершил расследование убийства пианиста Куклина в Москве

Фото: ТАСС/Андрей Васильев

Следственный комитет (СК) завершил расследование уголовного дела об убийстве пианиста Никиты Куклина в столице.

Как говорится на сайте ведомства, в совершении преступления обвиняются Илья Чалых и Сергей Супиченко. По версии следствия, в августе 2019 года они употребляли спиртные напитки вместе с Куклиным в одной из столичных квартир.

В ходе ссоры на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений Чалых, действуя совместно с Супиченко, нанес потерпевшему множественные удары руками по голове и телу, после чего задушил последнего.

Супиченко удерживал потерпевшего за ноги. В результате Куклин скончался от механической асфиксии. Обвиняемые вину не признали. Однако следственные экспертизы инкриминируемое фигурантам деяние подтвердили.

Куклин получили образование в Московской государственной консерватории имени Чайковского и Высшей школе музыки в Амстердаме. В январе 2017 года пришел работать в Национальный филармонический оркестр России.